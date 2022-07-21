لافروف يأمل أن يدرك الغرب مدى خطورة ضخ الأسلحة إلى كييف

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا مستعدة لإظهار جوانب العملية في أوكرانيا بشكل إضافي، وتتوقع أن يتفهم الغرب خطر ضخ الأسلحة إلى كييف.

وقال لافروف للصحفيين بعد اجتماعه مع نظيره الهنغاري بيتر سييارتو: "نحن مستعدون لإظهار بشكل إضافي جميع الحيثيات، وجميع جوانب الوضع، وكيفية تطوره، وننطلق من حقيقة أن جيراننا الغربيين سوف يفهمون في مرحلة ما النتائج العكسية المطلقة وخطر ضخ أوكرانيا بأنواع حديثة من الأسلحة، وتشجيع النظام الأوكراني على مواصلة الهجمات المسلحة المجنونة على المدنيين ومواطنيهم".

وأضاف الوزير أن موسكو حتى الآن لا ترى سوي انحياز يسيطر على مواقف بروكسل وواشنطن ومعظم العواصم الأوروبية. وأشار إلى أنه "آمل، مع ذلك، أن تجبرهم الحياة على النظر إلى الحقائق بذهن متفتح، والتخلي عن تكتيكات المواجهة واستراتيجياتها المصطنعة، والتعامل مع مشاكلهم الأوروبية".

المصدر: نوفوستي