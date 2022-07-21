بيلوسي ترفض الحديث عن زيارتها المحتملة إلى تايوان بعد تحذير بايدن

رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التعليق على خطط قيامها برحلة عمل إلى تايوان، بعد أن إشارة الرئيس جو بايدن إلى توقيت زيارتها غير المواتي إلى تايوان.

وقالت بيلوسي للصحفيين: "لم أناقش خطط سفري أبدا لأسباب أمنية. لن يكون هناك نقاش الآن".

وأشار بايدن في وقت سابق، إلى أن زيارة تايوان "ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي".

وطالبت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق الولايات المتحدة بإلغاء زيارة نانسي بيلوسي لتايوان. مؤكدة أن بكين ستعتبر مثل هذه الخطوة انتهاكا لمبدأ الصين الواحدة.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، تخطط بيلوسي لزيارة تايوان في أغسطس "لإظهار الدعم لتايبيه". وإذا تمت الزيارة، فستكون أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس نواب أمريكي إلى تايوان منذ 25 عاما.

في الوقت نفسه، اعترف خبراء صينيون بأن زيارة بيلوسي يمكن أن ينظر إليها الجانب الصيني على أنها استفزاز استراتيجي. ووفقا للخبراء، يمكن لبكين أن ترد على الولايات المتحدة عسكريا، بشكل ستكون عواقبه صعبة على واشنطن.

المصدر: وكالات