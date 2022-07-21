 
مباشر

بريطانيا تخطط لإرسال قطع مدفعية و50 ألف قذيفة لأوكرانيا

أخبار العالم

بريطانيا تخطط لإرسال قطع مدفعية و50 ألف قذيفة لأوكرانيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgsv

تخطط بريطانيا لإرسال العشرات من قطع المدفعية، و1600 قذيفة مضادة للدبابات، و50 ألف قذيفة مدفعية، إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في تصريح اليوم الخميس: "بالتعاون مع الشركاء الدوليين، نضمن لأوكرانيا وسائل الدفاع عن بلادها"، مضيفا أن حزمة المساعدة العسكرية ستشمل أيضا رادارات مضادة للبطاريات ومئات الطائرات بدون طيار.

في وقت سابق من يونيو، أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى بقيمة مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) لأوكرانيا.

وهكذا، فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية لكييف من لندن قد وصل إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) منذ نهاية فبراير الماضي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)