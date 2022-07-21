موسكو تعلق على تصريحات نسبت لسفيرها في إسرائيل

علقت السفارة الروسية لدى تل أبيب، اليوم الخميس، حول الأنباء الإعلامية العبرية والتي نسبت للسفير الروسي أناتولي فيكتوروف، بشأن يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وجاء في بيان السفارة: "لقد أحطنا بتقارير القناة 12 الإسرائيلية الصادرة في 20 يوليو، واستنادا إلى مصادر لم تسمها، أن تصريحات نسبت إلى السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف تتعلق بقيادة الدولة الإسرائيلية وبعض الصعوبات المحتملة في العلاقات الثنائية بتعيين يائير لابيد رئيسا لوزراء إسرائيل".

وتابع البيان "نؤكد أن هذه التقارير لا تتوافق مع الواقع.. هذا تزوير صارخ، أخبار كاذبة ملفقة. هذه كذبة واستفزاز ونقص في الاحترافية".

ولفت البيان إلى أن "هذه محاولة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي بشكل احتيالي، لدق إسفين بين روسيا وإسرائيل، لإلقاء ظلال على العلاقات الودية الروسية الإسرائيلية، والتي تأكد طبيعتها البناءة من خلال التعاون المثمر طويل الأمد في المصالح. من شعوب بلادنا".

ونقلت القناة العبرية الـ 12، أمس الأربعاء، عن أناتولي فيكتوروف أن دخول يائير لابيد على رأس سدة الحكم (رئاسة الوزراء في تل أبيب) سيخلق صعوبات كثيرة في العلاقات الروسية الإسرائيلية، حيث سيضر بتلك العلاقات الثنائية.

❗️ Comment by the Embassy of #Russia in #Israel regarding the material released by @N12News on July 20, 2022 🔗 https://t.co/79QHIgMb9Upic.twitter.com/uFeJKB3Chc — Russia in Israel (@israel_mid_ru) July 21, 2022

المصدر: RT