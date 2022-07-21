العثور على بيضة فابرجيه مزعومة في يخت رجل أعمال روسي في الولايات المتحدة

أعلنت وزيرة العدل الأمريكية، ليزا موناكو، أنه تم العثور في يخت رجل أعمال روسي، كانت السلطات الأمريكية قد صادرته، على بيضة يعتقد أنها بيضة من صنع الفنان الروسي الشهير فابرجيه.

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وقالت في خطاب ألقته في منتدى الأمن لمعهد أسبن: "نعثر على أشياء تثير اهتماما كبيرا على متن اليخوت... وتقع حاليا في سان دييغو. ومن المفترض أنه تم العثور على بيضة فابرجيه على متن إحداها".

ولم تقدم الوزير تفاصيل أخرى بهذا الشأن ولم تذكر اسم صاحب اليخت، مضيفة في الوقت ذاته أن اليخت الروسي سبق أن تم احتجازه بجزيرة فيجي.

وضحكت موناكو عندما سؤلت وردت على اقتراح لتسليم اليخوت المصادرة إلى اللاجئين الأوكرانيين!.

المصدر: نوفوستي