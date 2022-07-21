تقرير: إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الضغط على أردوغان لمنعه من مهاجمة الأكراد بشمال سوريا

قال مسؤولون إسرائيليون لموقع "والا" إن إسرائيل بعثت رسائل إلى الولايات المتحدة تطلب منها ممارسة ضغوطات على تركيا حتى لا تطلق حملة عسكرية ضد المنظمات الكردية بشمال سوريا.

وبحسب التقرير، فإن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، قال لنظيره الأمريكي، جيك سوليفان، إن أي غزو تركي جديد لشمال سوريا سيضر الأكراد بشكل كبير. في حين أن مسؤولين إسرائيليين آخرين بعثوا رسالة مشابهة لنظرائهم الأمريكيين في الفترة الأخيرة.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية للموقع إن الغزو التركي في شمال سوريا ستكون له "عواقب إنسانية خطيرة وسيشكل خطرا كبيرا على محاربة الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا".

على هامش قمة قادة حلف الناتو في نهاية شهر يونيو الماضي حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من شن حملة جديدة ضد التنظيمات الكردية بشمال سوريا.

المصدر: i24 news