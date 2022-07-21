إسرائيل تضيف موجات الحر الشديدة إلى خريطة التهديدات

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن وزارة الدفاع قررت إضافة موجات الحر الشديدة إلى خريطة التهديدات لأمن إسرائيل.

وأفادت الصحيفة بأن مناقشات عقدت في الأيام الأخيرة بهدف إعداد خطة طوارئ تلزم الأجهزة الأمنية بالاستعداد لموجات الحر الشديدة.

وحذر نير ستاف، مدير خدمة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، من أن مناخ إسرائيل الحراري يرتفع بمعدل ضعف المعدل العالمي، متوقعا أن تعاني إسرائيل من موجات حارة تستمر من 7 إلى 10 أيام بدءا من عام 2030، مع درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.

وقالت مصلحة الأرصاد إن درجات الحرارة في تل أبيب والقدس سجلت بحلول الساعة 3 ظهر يوم أمس الأربعاء 32 درجة مئوية، بينما وصلت في بئر السبع إلى 36 درجة مئوية.

بحلول عام 2060، سيرتفع عدد موجات الحر السنوية من أربع إلى ست موجات، مع ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة في الصيف من 33.5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية.

المصدر: "هآرتس" + "تايمز أوف إسرائيل"