بيان الخارجية الإيرانية بخصوص القصف التركي على شمال العراق

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر الكناني، بالقصف التركي الذي طال مدينة دهوك بشمال العراق، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

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وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن تعاطفه مع أسر الضحايا وحكومة وشعب العراق، مؤكدا على دعم الجمهورية الإسلامية الثابت والقاطع لاستقرار وأمن العراق.

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أمن العراق من أمنها، ولا تتردد بتقديم أي مساعدة بهذا الخصوص".

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من أمس الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمه إلى مجلس الأمن.

المصدر: RT