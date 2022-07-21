بريطانيا تسجل أعلى معدل للإصابات بكورونا منذ أبريل

قفزت الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى نحو 400000 ، مع استمرار الارتفاع مدفوعا بأحدث بدائل أوميكرون، BA.4 و BA.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن أعداد حالات الاستشفاء مستمرة أيضا في الارتفاع، مع ظهور علامات مبكرة على ارتفاع حالات الدخول إلى العناية المركزة بين الفئات العمرية الأكبر سنا.

وهذا هو أعلى تقدير لإجمالي الإصابات منذ أواخر أبريل، لكنه لا يزال أقل بكثير من الرقم القياسي المرتفع البالغ 4.9 مليون الذي شوهد في ذروة موجة Omicron BA.2 في نهاية مارس.

المصدر: "الإندبندنت"