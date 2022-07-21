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شركة أمريكية دفاعية تتوقع حدوث تغيير في طلبات البنتاغون من الأسلحة بسبب أحداث أوكرانيا

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شركة أمريكية دفاعية تتوقع حدوث تغيير في طلبات البنتاغون من الأسلحة بسبب أحداث أوكرانيا
Legion-Media
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يعتقد غريغوري هينز، المدير التنفيذي لشركة الدفاع الأمريكية "رايثيون تكنولوجيز"، أن تتسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا، في تغيير أولويات وتفضيلات البنتاغون في مجال الأسلحة.

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وفي مقابلة مع بوابة "DefenseOne" قال هينز بهذا الشأن: "تعلمنا درسا أن قطع الأسلحة الكبيرة البطيئة هي أهداف بطيئة كبيرة سواء كانت سفنا حربية أو دبابات.. ويمكن للأسلحة غير المتماثلة تعطيل نظام بمليارات الدولارات".

ورأى هينز، أن مراجعة ستجري لعدد من بنود الإنفاق ذات الأولوية في العقد المقبل.

وكما يشير مدير الشركة الدفاعية الأمريكية، كان من المتوقع أن يخفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الإنفاق الدفاعي، ولكن بسبب "كل هذه الأحداث الجيوسياسية"، رُصد العكس.

المصدر: نوفوستي

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