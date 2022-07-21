بيسكوف: روسيا لم تغلق باب الحوار مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن إمكانية الحوار بين موسكو وكييف موجودة، مؤكدا أن كلا من الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف لم يتحدثا عن إغلاق هذا الباب.

وفي وقت سابق قال لافروف إنه في الوضع الحالي، لا معنى لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أنه حتى جولات الربيع الأولى من محادثات السلام بين الطرفين، التي جرت في بيلاروس، "كشفت عن غياب رغبة الجانب الأوكراني في مناقشة أي شيء بجدية".

بدوره قال الرئيس الروسي بوتين خلال زيارته لطهران مؤخرا إن سلطات كييف رفضت تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين.

وأوضح أن النتيجة النهائية للمفاوضات تعتمد على رغبة الأطراف المتعاقدة في الوفاء بالاتفاقات التي يتم التوصل إليها، مشيرا إلى أن سلطات كييف ليس لديها مثل هذه الرغبة.

المصدر: نوفوستي