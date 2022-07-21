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وسائل إعلام: انفجار في مدينة هاربن بشمال شرق الصين

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وسائل إعلام: انفجار في مدينة هاربن بشمال شرق الصين
AP
الصين، أرشيف
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أفاد موقع "Sina" الإخباري" بوقوع انفجار في حي سيانفيان بمدينة هاربن في شمال شرق الصين، اليوم الخميس، مضيفا أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات.

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وأضاف المصدر أن الحادث وقع في الساعة 05:40 صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي في أراضي مجمع سكني، مشيرا إلى أن الانفجار دمر أجزاء من الشقق السكنية.

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل حول عدد المصابين وطبيعة جروحهم.

ويعمل رجال الإنقاذ حاليا في مكان الحادث. كما يجري التحقيق في أسبابه.

المصدر: تاس

 

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