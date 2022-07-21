رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية لا يستثني إمكانية تزويد كييف بمقاتلات

قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، إن الدول الغربية قد تزود أوكرانيا قريبا بطائرات مقاتلة.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن براون أن "هناك (مقاتلات) أمريكية، وهناك جريبن (Gripen) السويدية، وهناك يوروفايتر، أو رافال. هناك مجموعة كاملة من المقاتلات المختلفة التي يمكن أن تذهب إلى أوكرانيا ... سيكون شيئا غير روسي".

وفي بداية يونيو، حث قائد الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، ديفيد بالدوين، الولايات المتحدة على التفكير في نقل طائرات مقاتلة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا.

كذلك تم بحث هذه المبادرة في وقت سابق، لكن الإدارة الأمريكية رفضتها، تجنبا لزيادة مخاطر المواجهة المباشرة مع روسيا.

وبحسب ما أوردته وكالة "Ukrinform" الأوكرانية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدول الغربية لديها اتفاق على عدم تزويد أوكرانيا بأنواع معينة من الأسلحة، وعلى وجه الخصوص الطائرات الهجومية والدبابات.

وفي وقت سابق، كان هناك حديث أيضا عن نقل بولندا لطائرات "ميغ-29" (MiG-29) الروسية الصنع إلى أوكرانيا. ومع ذلك، لم يتم التوصل رسميا إلى اتفاق بشأن هذا على مستوى الناتو.

المصدر: نوفوستي