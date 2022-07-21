وسائل إعلام: الجيش الأمريكي يخاطر بعدم تمكنه من تجنيد 40 ألف شخص خلال عامين

ذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" أن الجيش الأمريكي يخاطر بعدم التمكن من إضافة 40 ألف شخص في عامي 2022 و2023 إلى صفوفه.

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وفي التفاصيل، أوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن ممثل البنتاغون تحدث عن هذا الأمر في جلسة استماع في لجنة بالكونغرس، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأمريكية تتوقع في عام 2022 أن تتمكن من تجنيد أقل مما كان متوقعا بعدد 10 آلاف، وسيكون من الممكن في عام 2023 استقبال مجندين جدد أقل بعدد 28 ألفا .

ويقول التقرير إن أسباب ذلك تتمثل في فترة ما بعد جائحة كوفيد، وسوق العمل، فضلا عن التنافس على الموارد البشرية بين الجيش والشركات الخاصة.

المصدر: نوفوستي