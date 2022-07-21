مدير الـ"CIA": الدرس الأوكراني أثر على موعد غزو الصين لتايوان

اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، أن عبرة الصين من أوكرانيا لم تنل من عزمها على غزو تايوان، بل جعلتها تعيد حساباتها حيال موعد وكيفية الإقدام على ذلك.

وقال بيرنز خلال منتدى أمني: "يبدو لنا أن (الأوضاع في أوكرانيا) لم تؤثر في مسألة ما إذا كانت القيادة الصينية قد تختار استخدام القوة ضد تايوان في السنوات القليلة المقبلة، بل على موعد، وكيفية إقدامها على ذلك".

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المصدر: "أ ف ب"