أوكرانيا: اتفقنا مع الغرب على عدم الكشف عن طبيعة المساعدات العسكرية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا والدول الغربية اتفقت خلال الاجتماع الخاص بتوريدات الأسلحة على عدم الكشف عن طبيعة المساعدات التي تقدم لكييف.

وكتب ريزنيكوف على "فيسبوك" يوم الأربعاء: "باتفاق مع الزملاء، سنحافظ على السرية بشأن الجزء الأكبر من حزم المساعدات القائمة والمستقبلية، التي تشمل توريدات الأسلحة والذخيرة وتدريب محاربينا وغير ذلك".

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وأضاف أن "الإشارة الإيجابية من اللقاء هي التزامات شركائنا الجديدة بدعمنا برا وبحرا وجوا".

يذكر أن دول مجموعة الاتصال لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا عقدت اجتماعها الرابع يوم 20 يوليو بشكل افتراضي، لبحث تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.

وتضم المجموعة نحو 50 دولة، معظمها من أعضاء الناتو، وتقودها الولايات المتحدة.

المصدر: تاس