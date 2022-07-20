 
مباشر

أوكرانيا: اتفقنا مع الغرب على عدم الكشف عن طبيعة المساعدات العسكرية

أخبار العالم

أوكرانيا: اتفقنا مع الغرب على عدم الكشف عن طبيعة المساعدات العسكرية
Globallookpress Ukraine President's Office
وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgo0

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا والدول الغربية اتفقت خلال الاجتماع الخاص بتوريدات الأسلحة على عدم الكشف عن طبيعة المساعدات التي تقدم لكييف.

وكتب ريزنيكوف على "فيسبوك" يوم الأربعاء: "باتفاق مع الزملاء، سنحافظ على السرية بشأن الجزء الأكبر من حزم المساعدات القائمة والمستقبلية، التي تشمل توريدات الأسلحة والذخيرة وتدريب محاربينا وغير ذلك".

إقرأ المزيد
واشنطن تعلن نيتها تسليم كييف أكثر من 20 راجمة صواريخ HIMARS
واشنطن تعلن نيتها تسليم كييف أكثر من 20 راجمة صواريخ HIMARS

وأضاف أن "الإشارة الإيجابية من اللقاء هي التزامات شركائنا الجديدة بدعمنا برا وبحرا وجوا".

يذكر أن دول مجموعة الاتصال لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا عقدت اجتماعها الرابع يوم 20 يوليو بشكل افتراضي، لبحث تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.

وتضم المجموعة نحو 50 دولة، معظمها من أعضاء الناتو، وتقودها الولايات المتحدة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)