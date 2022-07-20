البيت الأبيض يصدر توضيحا عاجلا بعد إعلان بايدن إصابته بالسرطان

أصدر البيت الأبيض توضيحا عاجلا بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زلة لسان جديدة إصابته بالسرطان، ما أثار موجة من التساؤلات في وسائل الإعلام الأمريكية.

وأعاد المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، نشر تغريدة لصحفي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تتضمن التقرير الصحي الخاص ببايدن الصادر في نوفمبر 2021، يشير إلى أن الرئيس الأمريكي كان يعاني من سرطانات الجلد غير الميلانينية قبل توليه المنصب العام الماضي.

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وذكرت "ديلي ميل" البريطانية، أن بايدن أزال العديد من سرطانات الجلد غير الميلانينية قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة، مستندة إلى تقرير عن صحة بايدن في نوفمبر 2021.

وقال الدكتور كيفين أوكونور الطبيب الشخصي للرئيس بايدن، في تقريره العام الماضي، إنه لا توجد مناطق في جسم بايدن يشتبه في إصابتها بسرطان الجلد في هذا الوقت، ولا يزال يخضع للمراقبة بحثا عن الآفات.

المصدر: وكالات