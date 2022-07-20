وفاة ثلاثة أشخاص خلال مصارعة للثيران في إسبانيا

تسببت مصارعة للثيران في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في مقتل ثلاثة أشخاص خلال حفل ترفيهي وطني في مجتمع الحكم الذاتي الإسباني في فالنسيا.

وبحسب ما نقلته صحيفة ABC، بالإضافة إلى اثنين من الإسبان، أصبح سائح فرنسي يبلغ من العمر 60 عاما ضحية للثيران.

وفي السباقات، أصيب الثلاثة بجروح قاتلة بعد أن صدمتهم الثيران بقرونها. وتم نقل الضحايا إلى المستشفيات، لكن لم يتم إنقاذهم. وأصيب 478 شخصا في مصارعة الثيران هذا العام.

وفي عام 2013، وافق مجلس الشيوخ الإسباني على قانون يتم بموجبه الاعتراف بمصارعة الثيران كتراث ثقافي للبلاد. وجاء القرار من أجل حماية فن مصارعة الثيران من محاولات الجمهور وبعض القوى السياسية فرض حظر على مصارعة الثيران لأسباب إنسانية وأخلاقية.

المصدر: لينتا رو