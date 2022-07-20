لابيد يبحث عن صفقة للحدود البحرية مع لبنان بأسرع وقت ممكن

قال مسؤولان إسرائيليان إن رئيس الوزراء يائير لابيد أبلغ المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين، وسيط النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، بأنه يبحث عن اتفاق مع بيروت في أقرب وقت ممكن.

وأفاد موقع "واللا" العبري بأنه في الأسابيع الأخيرة أصبح الخلاف حول الحدود البحرية نقطة توتر كبيرة بين إسرائيل ولبنان في أعقاب تهديدات حزب الله بمهاجمة منصة كاريش للغاز الطبيعي المتنازع عليها مع لبنان جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف الموقع العبري أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله هدد بشن حرب إذا لم يحافظ الاتفاق على حقوق لبنان.

وأكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشعران بالقلق من أن أنشطة حزب الله، موضحا أنها ستقوض محاولات التوصل إلى اتفاق.

وذكر في مقال نشره على اليوم أنه وعلى هامش لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس الماضي، أجرى لابيد محادثة قصيرة مع المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين وأكد له أنه يريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن

وقال هوشستين لوزيرة الإسرائيلية الطاقة كارين الحرار، التي عقد معها اجتماعا منفصلا، إنه متفائل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.

לפיד לשליח האמריקני: רוצה הסכם עם לבנון על הגבול הימי בהקדם האפשרי. כל הפרטים בכתבה ב-@WallaNewshttps://t.co/dTeoRO7IrX — Barak Ravid (@BarakRavid) July 20, 2022

وسبق للمبعوث الأمريكي أن أبلغ إسرائيل ولبنان أنه يريد التوصل إلى اتفاق بحلول سبتمبر، لكن فرص ذلك تبدو ضئيلة الآن.

والثلاثاء حلق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد فوق منصة كاريش للغاز الطبيعي المتنازع عليها مع لبنان، وقال إن هذه المنصة الجديدة هي مستقبل الطاقة لإسرائيل.

وقال لابيد في تصريح إن "احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي لديها القدرة على الإسهام في حل أزمة الطاقة العالمية، كما يمكن للبنان أن يستفيد من تطوير الاحتياطيات في مياهه الاقتصادية، من خلال المفاوضات التي يجب أن تنتهي على الفور".

وشدد على أن "هذه المنصة الجديدة هي مستقبل الطاقة لدولة إسرائيل وتشكل فرصة اقتصادية، تشمل تصدير الغاز إلى مصر وأوروبا، سيستفيد منها كل مواطن إسرائيلي في المستقبل القريب".

المصدر: موقع "واللا" العبري