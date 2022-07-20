الاتحاد الأوروبي يرصد 500 مليون يورو إضافية لتسليح كييف

قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص حزمة مالية خامسة بقيمة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي، لشراء أسلحة إضافية لقوات كييف.

وقال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "في اجتماع مجموعة الاتصال حول أوكرانيا على المستوى الوزاري، تقرر رصد دفعة مالية خامسة بقيمة 500 مليون يورو مساعدات عسكرية لدعم القوات الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي لا يزال يركز بشدة على مساعدة أوكرانيا مع شركائه".

وتم التوصل إلى اتفاق تخصيص هذه الأموال في 18 مايو في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وبهذه الدفعة، يكون الاتحاد الأوروبي قد خصص 2.5 مليار يورو لمساعدة كييف عسكريا منذ مارس 2022.

ويتم تحويل هذه الأموال لتعويض دول الاتحاد الأوروبي التي تزود أوكرانيا بأسلحتها.

المصدر: تاس