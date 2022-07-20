 
مباشر

برلماني روسي: وزير الدفاع الأمريكي منفصل عن الواقع

أخبار العالم

برلماني روسي: وزير الدفاع الأمريكي منفصل عن الواقع
Sputnik ILYA PITALEV
رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgn6

اعتبر رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أنه من الأجدى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حصر أخطاء بلاده قبل تقييمه أخطاء روسيا، مؤكدا أنه منفصل عن الواقع.

وأضاف سلوتسكي: "قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن روسيا أخطأت "التقدير"، حين قررت أنه "يمكن أن تصمد لفترة أطول من أوكرانيا. من الواضح أن السيد أوستن انفصل عن الواقع. من الأجدى به أن يحصي أخطاء بلاده" قبل انتقاد الدول الأخرى.

وأشار سلوتسكي إلى أن الولايات المتحدة تلقي باللوم على روسيا في العديد من المشاكل، وتابع: "لم يبق لديهم الآن إلا إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء، من ارتفاع أسعار البنزين إلى درجات الحرارة غير الطبيعية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)