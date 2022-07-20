طيار لبناني يوضح سبب فوضى المطارات في أوروبا

تعيش أوروبا حاليا حالة من فوضى السفر والمسافرين التي سادت المطارات الرئيسية بها ما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات وإرباك خطط السفر والإجازات.

وعن حالة الفوضى هذه وأسبابها تحدث رئيس جمعية الطيارين الخاصين بلبنان كابتن مازن السماك لـ"برنامج ناس أونلاين" من تقديم أحمد الجمل حيث أرجع للسبب إلى نقص الموظفين بالمطارات الأوروبية وسوء تخطيط مسبق قبل بدء موسم الصيف، وقال: "المسؤولية مشتركة بين شركات الطيران وإدارة المطارات إدارة المطارات كان هناك لديها سوء تخطيط مسبق قبل الأزمة إضافة إلى عدم وجود تنسيق مسبق مع شركات الطيران اذا كان هناك تنسيق مشترك كان هيتم عمل لجان مشتركة لتوفير موظفين في المطارات لتسهيل عمل الرحلات المختلفة سواء موظفين جمارك موظفين مسؤولين عن الحقائب".

وأضاف السماك قائلا: "مرحلة السفر تتطلب وجود موظفين مختلفين في كافة الأقسام بداية من الوصول الى المطار وتسليم الحقائب الى التفتيش الى الهجرة والأمن العام الى الطيارين والمضيفات إضافة الى عمال التحميل والمدارج والمراقبين الجويين لذلك أي جزء من هذه الأقسام اذا غاب أو توقف عن العمل بسبب إضراب سيؤدي الى إعاقة عمل الرحلة أو تأخيرها أو الغائها وهذا ما حدث في المطارات الأوروبية".

المصدر: RT