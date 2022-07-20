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ضابط بقوات لوغانسك: تجميع المرتزقة الأجانب في سوليدار وأرتيموفسك

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ضابط بقوات لوغانسك: تجميع المرتزقة الأجانب في سوليدار وأرتيموفسك
Legion-Media
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قال أندريه ماروتشكو، من ضباط قوات جمهورية لوغانسك، إن استخبارات هذه الجمهورية، سجلت وجود مدربين أجانب في منطقة سوليدار وأرتيموفسك في دونباس، وصلوا مع أسلحة قدمها الغرب.

وأضاف: "تم تسجيل وجود عدد كبير من الأشخاص في سوليدار وأرتيموفسك من الناطقين باللغة الإنجليزية، ويفترض أنهم مرتزقة أجانب. ووفقا لمعلوماتنا الاستخبارية، يصل الآن مع كل نوع من الأسلحة الغربية، ما يسمى بالمدربين ليقوموا بتدريب أفراد الجيش الأوكراني على الفور على استخدام هذه الأنواع من الأسلحة".

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وأوضح ماروشكو، أن هذا لا ينطبق فقط على أنظمة HIMARS، بل وعلى أنواع المدفعية الأخرى التي تصل الآن إلى هذه المنطقة.

وقال: "يتم كذلك نقل مدافع فرنسية وبولندية بنشاط إلى المنطقة، ويجري ذلك برفقة المدربين الأجانب".

المصدر: نوفوستي

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