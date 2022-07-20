 
مباشر
عاجل
أردوغان: ملف العملية الجديدة بشمال سوريا سيظل مدرجا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا الأمنية

القبض على مسلحين متعاونين مع القوات الأوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه

أخبار العالم

القبض على مسلحين متعاونين مع القوات الأوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
Sputnik
مدينة خيرسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tggw

قال فلاديمير روغوف ممثل إدارة مقاطعة زابوروجيه، إنه تم القبض على 4 مسلحين متعاونين مع القوات الأوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وتمت مصادرة 18 قنبلة يدوية و5 بنادق وذخيرة وخراطيش.

وأضاف روغوف: "خلال تنفيذ عمليات البحث والتفتيش في عدة مناطق من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، تمكن عناصر الحرس الوطني الروسي بالتعاون مع العسكريين، من اعتقال أربعة متعاونين مع القوات المسلحة الأوكرانية".  

إقرأ المزيد
غارديان: اعتقال مواطن أمريكي في خيرسون
غارديان: اعتقال مواطن أمريكي في خيرسون

ولفت روغوف الانتباه، إلى أنه تم خلال تفتيش المنازل العثور على مخابئ، يوجد فيها 18 قنبلة يدوية وخمس بنادق صيد وتسع طلقات لقاذفة قنابل VOG-25 (ذخيرة لقاذفة قنابل يدوية) وأكثر من 2.5 ألف طلقة للأسلحة الخفيفة.

ويشار إلى أن الجيش الروسي، تمكن خلال العملية العسكرية الخاصة، من تحرير مقاطعة خيرسون وساحل بحر آزوف بمقاطعة زابوروجيه، من براثن الفصائل الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)