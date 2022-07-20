القبض على مسلحين متعاونين مع القوات الأوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه

قال فلاديمير روغوف ممثل إدارة مقاطعة زابوروجيه، إنه تم القبض على 4 مسلحين متعاونين مع القوات الأوكرانية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وتمت مصادرة 18 قنبلة يدوية و5 بنادق وذخيرة وخراطيش.

وأضاف روغوف: "خلال تنفيذ عمليات البحث والتفتيش في عدة مناطق من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، تمكن عناصر الحرس الوطني الروسي بالتعاون مع العسكريين، من اعتقال أربعة متعاونين مع القوات المسلحة الأوكرانية".

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ولفت روغوف الانتباه، إلى أنه تم خلال تفتيش المنازل العثور على مخابئ، يوجد فيها 18 قنبلة يدوية وخمس بنادق صيد وتسع طلقات لقاذفة قنابل VOG-25 (ذخيرة لقاذفة قنابل يدوية) وأكثر من 2.5 ألف طلقة للأسلحة الخفيفة.

ويشار إلى أن الجيش الروسي، تمكن خلال العملية العسكرية الخاصة، من تحرير مقاطعة خيرسون وساحل بحر آزوف بمقاطعة زابوروجيه، من براثن الفصائل الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي