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الداخلية الأوكرانية تعلن إحباط عمل 45 قناة للنقل غير الشرعي للرجال إلى الخارج

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الداخلية الأوكرانية تعلن إحباط عمل 45 قناة للنقل غير الشرعي للرجال إلى الخارج
AP
كييف، أوكرانيا، أرشيف
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أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية عن كشف 45 قناة للنقل غير الشرعي للرجال إلى الخارج كانت تعمل في أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "تنظيم الآليات غير الشرعية لنقل الرجال إلى الخارج: قمنا بإحباط عمل 45 قناة غير شرعية واحتجزنا 63 عضوا من مجموعات إجرامية".

وأضاف البيان أن البحث عن الرجال الراغبين في عبور الحدود الأوكرانية تم عبر مجموعات في شبكات التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك تم تنسيق أماكن اللقاء وأسلوب عبور الحدود معهم. وإضافة إلى الأساليب المعتادة للنقل إلى الخارج على متن السيارات وعبور الحدود سيرا على الأقدام خارج نقاط المرور الرسمية اقترح المجرمون عبور الحدود على متن القوارب والسباحة في معدات الغوص. وتدل المعلومات المتوفرة لدى الوزارة على أن المجموعات الإجرامية كانت تعمل في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي

 

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