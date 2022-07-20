مصدر: الأمم المتحدة تخطط لتطهير ساحل البحر الأسود من الألغام

قال مصدر مطلع على مفاوضات قضية الحبوب لمراسل "نوفوستي"، إن خطة الأمم المتحدة لحل المسألة تتضمن تطهير ساحل البحر الأسود من الألغام، لكي تتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة.

وذكر المصدر، أن تركيا مستعدة للمساعدة في تنفيذ هذه العملية.

وأضاف: "طبعا يجب حل مشكلة نزع الألغام، لكي تصبح عملية نقل الحبوب آمنة. وتركيا أعلنت عن استعدادها لتقديم أية مساعدة في ذلك. وعرضت ذلك مرات عديدة حتى قبل بدء عملية المفاوضات".

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وفي وقت سابق، نقلت "نوفوستي" عن مصدر آخر قوله، إن الموعد الأولي لعقد اجتماع جديد لوفود تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن قضية الحبوب، هو 20-21 يوليو.

ونوه بعدم وجود عقبات كبيرة أمام توقيع اتفاق بشأن سحب السفن مع الحبوب عبر البحر الأسود. وأشار إلى ضرورة حل بعض التفاصيل الفنية العالقة.

المصدر: نوفوستي