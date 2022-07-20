"فوكس نيوز": أكثر الناس تعطشا للسلطة هم من يدعون للحرب مع روسيا

أعلن مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، أن أكثر الناس خداعا، وأكثرهم تعطشا للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية هم من يدعون للحرب مع روسيا بأعلى صوت ممكن.

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جاء ذلك في برنامجه بقناة "فوكس نيوز"، تعليقا على الأحداث في أوكرانيا والمسار المناهض لروسيا في البيت الأبيض، حيث صنف كارلسون كلا من الرئيس، جو بايدن، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وعضو الكونغرس الأمريكي، آدم شيف، بأنهم "الأكثر خداعا، وتعطشا للسلطة".

وتابع كارلسون مخاطبا المشاهدين: " هل سألتم أنفسكم ما علاقة أوكرانيا بقضايا الحرية؟.. إلى حد ضئيل للغاية طبعا!.. فالحكومة الأوكرانية أغلقت وسائل الإعلام المعارضة، ثم ألقت القبض على زعيم حزب المعارضة الرئيسي، والآن قرر الرئيس زيلينسكي دمج جميع محطات التلفزيون الأوكرانية في وزارة دعاية حكومية لمكافحة (التضليل).. إنها ليست بلدا حرة، ولا حتى قريبة من ذلك".

وأجاب كارلسون كذلك على بعض الأسئلة الأخرى: "يقولون إن بوتين الآن شيوعي، أليس كذلك؟ أما إلقاء الأمريكيين في السجن لمشاركتهم في تجمع سياسي في مبنى الكابيتول؟ وتعقيم الأطفال باسم تحرير المتحولين جنسيا؟ أقول: لا. على الرغم من كل نواقصه، فإن بوتين لا يفعل شيئا من هذا".

المصدر: تليغرام