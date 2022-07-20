سفارة روسيا في واشنطن تنفي وجود مطامع احتلالية للعملية العسكرية الروسية

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن مزاعم المسؤولين الأمريكيين حول "ضم" الأراضي المحررة من أوكرانيا، تؤكد رغبة الولايات المتحدة في تأجيج النزاع.

وأضافت السفارة في بيان على قناتها في تيليغرام: "المزاعم حول وجود طبيعة احتلالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة، كاذبة من أساسها.

"الادعاءات المتعلقة بالطبيعة المفترضة للعملية العسكرية الخاصة الروسية خاطئة في الأساس. نحن نعيد السلام إلى الأراضي المحررة، ونهيء الظروف لحياة طبيعية ومراعاة الحقوق المتساوية للمواطنين، بغض النظر عن العرق واللغة".

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وذكرت السفارة أن هذه التلميحات تؤكد نية الولايات المتحدة "تأجيج" الصراع لأطول فترة ممكنة.

في وقت سابق، هددت الولايات المتحدة بتشديد العقوبات ضد روسيا ومحاولة إضعاف قدراتها العسكرية، إذا قررت موسكو "ضم" الأراضي المحررة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي