كيسنجر يحذر بايدن من مغبة "مواجهة لا نهاية لها" مع الصين

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن المواجهات المستمرة بين واشنطن وبكين لن تساعد في منع "هيمنة" الصين وتطبيع العلاقات.

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وبينما حذر من أن الصين لا ينبغي أن تصبح قوة مهيمنة عالمية، أشار كيسنجر في مقابلة أجرتها مع وكالة "بلومبرغ" إلى ضرورة ألا يمسح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تتدخل اعتبارات السياسة الداخلية في "أهمية فهم ديمومة الصين".

"لقد تأثر بايدن والإدارات السابقة كثيرا بالجوانب المحلية في نظرتهم إلى الصين. من المهم بالطبع منع الهيمنة الصينية أو أي دولة أخرى. لكن ليس هذا أمرا يمكن تحقيقه من خلال المواجهات التي لا نهاية لها".

وحذر كيسنجر في وقت سابق من أن العداء المتزايد في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يهدد بالتسبب في "كارثة عالمية مماثلة للحرب العالمية الأولى".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال يوم 26 مايو، في خطاب ألقاه حول سياسة واشنطن تجاه الصين، إن الولايات المتحدة تعتبر الصين "التحدي الأكثر جدية" للنظام العالمي.

المصدر: "بلومبرغ"