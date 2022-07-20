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مسؤول عسكري صيني: الولايات المتحدة مدمر رئيسي للسلام والاستقرار

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مسؤول عسكري صيني: الولايات المتحدة مدمر رئيسي للسلام والاستقرار
AP
المدمرة الأمريكية "USS Benfold"، أرشيف
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قال المتحدث باسم المنطقة الشرقية للقيادة العسكرية للجيش الصيني، شي يي، إن الولايات المتحدة تعد مدمرا رئيسيا للسلام في مضيق تايوان.

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وجاء في بيان صدر عن شي يي تعليقا على مرور المدمرة الأمريكية "USS Benfold" أمس الثلاثاء عبر مضيق تايوان، ونشر في صفحة المنطقة الشرقية للقيادة العسكرية للجيش الصيني في شبكة "WeChat" للتواصل الاجتماعي: "تظهر الاستفزازات والعروض المستمرة من جانب الولايات المتحدة بشكل كامل أن الولايات المتحدة تعد مدمرا للسلام والاستقرار، ومصدرا لتهديدات الأمن في مضيق تايوان".

وأضاف أن العسكريين الصينيين رافقوا المدمرة الأمريكية على طول مسارها عبر مضيق تايوان.

كما أشار إلى أن قوات المنطقة الشرقية للقيادة العسكرية تقف دائما في حالة تأهب لحماية سيادة ووحدة الأراضي الصينية.

المصدر: نوفوستي

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