 
مباشر

واشنطن: مستعدون لقرارات صعبة لتحرير مواطنينا المعتقلين في الخارج

أخبار العالم

واشنطن: مستعدون لقرارات صعبة لتحرير مواطنينا المعتقلين في الخارج
AP Stefani Reynolds/Pool Photo via AP
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgcg

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة مستعدة "لقرارات صعبة" من أجل تحرير مواطنيها المعتقلين في الخارج.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "نسعى إلى أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل ضمان الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو من تم اعتقالهم بشكل غير عادل في دول أخرى".

إقرأ المزيد
موسكو وواشنطن تتبادلان الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو والمواطن الأمريكي تريفور راودي ريد
موسكو وواشنطن تتبادلان الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو والمواطن الأمريكي تريفور راودي ريد

وأضاف أن "ذلك يشمل اتخاذ قرارات صعبة".

وأورد برايس بمثابة المثال على ذلك استعادة الأمريكي تريفور ريد الذي كان معتقلا في روسيا بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة في عام 2019، والذي تم إلاق سراحه مقابل الإفراج عن الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو من السجن الأمريكي، الذي اعتقل منذ عام 2010 بتهمة تهريب المخدرات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا