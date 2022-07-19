واشنطن: مستعدون لقرارات صعبة لتحرير مواطنينا المعتقلين في الخارج

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة مستعدة "لقرارات صعبة" من أجل تحرير مواطنيها المعتقلين في الخارج.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "نسعى إلى أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل ضمان الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو من تم اعتقالهم بشكل غير عادل في دول أخرى".

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وأضاف أن "ذلك يشمل اتخاذ قرارات صعبة".

وأورد برايس بمثابة المثال على ذلك استعادة الأمريكي تريفور ريد الذي كان معتقلا في روسيا بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة في عام 2019، والذي تم إلاق سراحه مقابل الإفراج عن الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو من السجن الأمريكي، الذي اعتقل منذ عام 2010 بتهمة تهريب المخدرات.

المصدر: نوفوستي