"بوليتيكو": زيلينسكي خائف من استخدام روسيا تكتيك "جنرال الصقيع"

يخشى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن تستخدم روسيا تكتيك "جنرال الصقيع" لكسر الوحدة الأوروبية تجاه المسألة الأوكرانية.

وكتب جيمي ديتمير في صحيفة "بوليتيكا"، أن زيلينسكي خائف من برودة الطقس، الأمر الذي سيجبر أوروبا على تقديم التنازلات لموسكو في مسألة العقوبات والأسلحة إلى كييف، مقابل الغاز الروسي.

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ولفت إلى أن زيلينسكي يدافع بشدة عن الخط المتشدد المناهض لروسيا ويطالب أوروبا باتخاذ إجراءات أكثر شدة، وصولا إلى حظر الغاز.

ولكن موقفه المتصلب ورغبته في تصعيد الحرب الاقتصادية يمكن أن يقوض وحدة الاتحاد الأوروبي.

وقال صاحب المقال: "أوضح بعض الدبلوماسيين الأوروبيين في محادثات شخصية مع زيلينسكي، أنه يجب عليه تخفيف حدة الانتقادات. وفي الأيام الأخيرة، أكد العديد من القادة الأوروبيين علنا أن أوكرانيا لن تستفيد إذا ازدادت حدة أزمة الطاقة في الشتاء".

وأكد أن سلطات كييف قلقة من تعب العقوبات، لكن عليها أيضا أن تقلق من أن الأوروبيين سيفقدون صبرهم تدريجيا ويتوقفوا عن الاهتمام بمناشدات زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي