 
مباشر

"بوليتيكو": زيلينسكي خائف من استخدام روسيا تكتيك "جنرال الصقيع"

أخبار العالم

Legion-Media Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgbp

يخشى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن تستخدم روسيا تكتيك "جنرال الصقيع" لكسر الوحدة الأوروبية تجاه المسألة الأوكرانية.

وكتب جيمي ديتمير في صحيفة "بوليتيكا"، أن زيلينسكي خائف من برودة الطقس، الأمر الذي سيجبر أوروبا على تقديم التنازلات لموسكو في مسألة العقوبات والأسلحة إلى كييف، مقابل الغاز الروسي.

إقرأ المزيد
هنغاريا: الاتحاد الأوروبي
هنغاريا: الاتحاد الأوروبي "أطلق النار على صدره" بعقوباته على روسيا

ولفت إلى أن زيلينسكي يدافع بشدة عن الخط المتشدد المناهض لروسيا ويطالب أوروبا باتخاذ إجراءات أكثر شدة، وصولا إلى حظر الغاز.

ولكن موقفه المتصلب ورغبته في تصعيد الحرب الاقتصادية يمكن أن يقوض وحدة الاتحاد الأوروبي.

وقال صاحب المقال: "أوضح بعض الدبلوماسيين الأوروبيين في محادثات شخصية مع زيلينسكي، أنه يجب عليه تخفيف حدة الانتقادات. وفي الأيام الأخيرة، أكد العديد من القادة الأوروبيين علنا أن أوكرانيا لن تستفيد إذا ازدادت حدة أزمة الطاقة في الشتاء".

وأكد أن سلطات كييف قلقة من تعب العقوبات، لكن عليها أيضا أن تقلق من أن الأوروبيين  سيفقدون صبرهم تدريجيا ويتوقفوا عن الاهتمام بمناشدات زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا