وزير الدفاع الأوكراني: مستعدون لاختبار الأسلحة الغربية على أراضينا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف عن استعداد أوكرانيا لاختبار الأسلحة الغربية على أراضيها ضد الجيش الروسي، الذي يمتلك الكثير من الأسلحة الحديثة.

وقال ريزنيكوف خلال اجتماع افتراضي "للمجلس الأطلسي" الأمريكي يوم الثلاثاء، إن "الكثير من الأسلحة يتم اختبارها في الميدان والظروف القتالية الحقيقية ضد الجيش الروسي الذي يمتلك الكثير من أنظمة حديثة خاصة به".

وتابع: "نقدم جميع المعلومات وخبراتنا للشركاء الغربيين ونحن مهتمون باختبار الأنظمة الحديثة في القتال ضد العدو وندعو منتجي الأسلحة لاختبار منتجاتهم الجديدة هنا".

وأورد الوزير الأوكراني نظام "كراب" البولندي كمثال على الأسلحة التي تم اختبارها في أوكرانيا.

وأضاف: "أعتقد أن ذلك فرصة جيدة لشركائنا في بولندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وشركائنا الأتراك لاختبار معداتها".

المصدر: تاس