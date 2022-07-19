بدء قمة بوتين رئيسي أردوغان في طهران

بدأ رؤساء روسيا وإيران وتركيا قمتهم الثلاثية حول التسوية السورية، في مركز المؤتمرات الدولي بطهران.

وقبل اللقاء، خرج القادة إلى ردهة قاعة المباحثات لالتقاط الصور التقليدية وبعد ذلك، توجهوا إلى اجتماعهم.

وكان من المقرر عقد القمة عام 2020، لكن تم تأجيلها عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أفاد في وقت سابق، بأن رؤساء الدول الثلاث "سيناقشون مجموعة من الإجراءات المشتركة من أجل تحقيق تسوية نهائية ومستدامة في سوريا".

وأضاف: "سيولي القادة اهتماما خاصا لتطبيع الأوضاع في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية في منطقتي إدلب وشرق الفرات".

المصدر: تاس