المرشد الإيراني الأعلى: الغرب لا يريد روسيا قوية ومستقلة

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران اليوم، أن الغرب لا يريد روسيا قوية ومستقلة.

وأكد علي خامنئي أن الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين، صاحبا مبادرات فاعلة ويجب أن يصل التعاون بين البلدين إلى ذروته في هذه الفترة.

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وأوضح أن الأحداث العالمية تظهر حاجة إيران وروسيا إلى زيادة التعاون المتبادل، وأن التعاون طويل الأمد بين طهران وموسكو يصب في مصلحة البلدين.

وأيد خامنئي سياسة استخدام العملات الوطنية في العلاقات بين البلدين والتخلي عن الدولار، حيث قال: "يجب إبعاد الدولار تدريجيا عن مسار التعاملات العالمية، وهذا ممكن تدريجيا".

واعتبر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ضرورة تخدم مصالح طهران وموسكو لاسيما مع العقوبات المفروضة عليهما، مشيرا إلى أن هناك العديد من التفاهمات والعقود بين البلدين، لاسيما في قطاع النفط والغاز يجب متابعتها حتى النهاية وتنفيذها.

وأكد خامنئي أنه من الضروري التحلي باليقظة ضد السياسات المخادعة للغرب.

المصدر: RT