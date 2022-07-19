وزير الدفاع الأمريكي السابق: مبدأ "الصين الواحدة" عفا عليه الزمن

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، خلال زيارته لتايوان أن السياسة القائمة على مبدأ "الصين الواحدة" عفا عليها الزمن، ويجب على تايوان إظهار استعدادها لمقاومة بكين.

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن إسبر قوله "في رأيي الشخصي، سياسة الصين الواحدة عفا عليها الزمن، حان الوقت للابتعاد عن الغموض الاستراتيجي بشأن هذه القضية".

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وأكد أنه من الضروري إجراء مناقشات في الولايات المتحدة حول سياسة "الغموض الاستراتيجي".

وشدد على أن تايوان نفسها يجب أن تظهر استعدادها لمقاومة بكين، بما في ذلك من خلال زيادة محتملة في الإنفاق العسكري، وإطالة فترة الخدمة العسكرية الإجبارية، وإتقان أساليب إجراء عمليات عسكرية غير متكافئة.

وأشار إلى أن الصين تمثل حاليا التحدي الأكبر للدول الغربية.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على "الغموض الاستراتيجي" لم تتغير.

المصدر: إنترفاكس