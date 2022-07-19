وزيرة الدفاع الألمانية: لم يبق لدى جيشنا أسلحة نقدمها لكييف

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، إنه لم يتبق لدى الجيش الألماني سوى القليل من الأسلحة التي يمكن تقديمها لأوكرانيا في إطار المساعدات العسكرية.

ونقلت وكالة DPA عن لامبرخت قولها خلال زيارة للواء الألماني الفرنسي في مدينة مولهايم: "لم يعد بإمكاننا تقديم الكثير من المعدات والأسلحة من مخزونات الجيش الألماني" لكيفف.

وذكرت أن لديها علاقة "وثيقة وبناءة للغاية" بوزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، وأنه تم إعلامه بالقدرات المحدودة للجيش الألماني.

وأضافت أنه يمكن أن تعتمد كييف على حقيقة أن ألمانيا "ستواصل دعم أوكرانيا في المستقبل"، مشيرة إلى أن ألمانيا سلمت مؤخرا بعض مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة Panzerhaubitzen 2000 إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي