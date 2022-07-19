بريطانيا تسجل درجات حرارة قياسية بلغت 40.2 درجة مئوية

حطمت بريطانيا رقمها القياسي لأعلى درجة حرارة تسجل على الإطلاق اليوم الثلاثاء وسط موجة حر اجتاحت مساحات شاسعة من أوروبا.

وسجل مكتب الأرصاد الجوية قراءة مؤقتة تبلغ 40.2 درجة مئوية في مطار هيثرو، ما حطم الرقم القياسي المسجل قبل ساعة واحدة فقط، مشيرا إلى أنه بعد انخفاض الرقم القياسي الأول "من المرجح أن ترتفع درجات الحرارة أكثر خلال اليوم".

وقبل اليوم الثلاثاء، كانت أعلى درجة حرارة مسجلة في بريطانيا 38.7 درجة مئوية عام 2019.

وتوقع مكتب الأرصاد الوطنية البريطاني أن ترتفع درجات الحرارة في دولة غير مستعدة لمثل هذا الطقس المتطرف.

هذا وأعلنت الشرطة البريطانية وفاة 11 شخصا بسبب الغرق أو تأثرا بارتفاع درجات الحرارة.

وكانت بريطانيا، الدولة المعتدلة عادة، أحدث دولة تغرق في الطقس الحار والجاف بشكل غير عادي، والذي اجتاح القارة منذ الأسبوع الماضي، وتسبب في حرائق غابات من البرتغال إلى البلقان، وأدى إلى مئات الوفيات المرتبطة بالحرارة.

المصدر: AP + "ميرور"