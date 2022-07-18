إندونيسيا.. 11 قتيلا بحادث دهس صهريج وقود طابورا من السيارات والدراجات (صور)

لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب آخرون، إثر دهس صهريج محروقات طابورا من السيارات والدراجات النارية قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال لطيف عثمان، مدير إدارة المرور بشرطة جاكرتا، إن الشاحنة الصهريج، التي تديرها شركة النفط والغاز الطبيعي والتعدين الإندونيسية المملوكة للدولة "برتامينا"، خرجت سرعتها عن نطاق السيطرة فاصطدمت بسيارتين وعشر دراجات نارية كانت متوقفة في إشارة مرور حمراء بأحد التقاطعات في حي سيبوبور شرقي العاصمة.

وأضاف عثمان أن الشرطة ما زالت تحقق للوقوف على سبب الحادث، غير أن تحقيقا أوليا أظهر أن مكابح الشاحنة تعطلت خلال هبوطها منحدرا واقترابها من إشارة المرور في التقاطع، ما أدى إلى اصطدامها بالعديد من السيارات والدراجات النارية.

وصرح بأن 11 شخصا لقوا حتفهم على الفور ونقل 6 مصابين إلى المستشفيات بعضهم في حالة خطرة، ولم ترد أنباء عن حدوث انفجار جراء الحادث.

واستجوبت الشرطة سائق الشاحنة الذي أصيب بجروح طفيفة.

وقالت شركة "برتامينا" إنها تبذل جهودا لتقديم العلاج للضحايا وتعمل عن كثب مع السلطات في التحقيق في ملابسات الحادث.

وأفاد إيكو كريستياوان، مدير برتامينا في مقاطعة جاوة الغربية "نود أن نعبر عن اعتذارنا وتعازينا الحارة للضحايا وأسرهم".

/ jakartaglobe.id

/ jakartaglobe.id

/ jakartaglobe.id

المصدر: أ ب