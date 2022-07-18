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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"حزب الله" على الحدود اللبنانية

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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، تسللت الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات الجيش رصدت في وقت سابق اليوم تسلل طائرة مسيرة درون من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باسقاطها".

وأفاد بأن وحدات المراقبة الجوية تابعت المسيرة طيلة الحادث، مبينا أن "الحديث عن مسيرة درون مرتبطة كما يبدو بحزب الله الإرهابي"، مضيفا: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل".

المصدر: RT

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