بيسكوف: قد يتم قريبا توقيع معاهدة للتعاون مع إيران

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه قد يتم بعد فترة وجيزة، التوقيع على معاهدة تعاون شاملة بين روسيا وإيران.

وأضاف بيسكوف، في حديث لمحطة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم: "نأمل في أن يتم ذلك قريبا. كان وزير خارجيتنا السيد لافروف في طهران قبل شهر، وتحدث مع نظيره الإيراني. وفي منتصف يونيو، تم تسليم نسختنا من نص هذه المعاهدة الشاملة إلى الجانب الإيراني. ونأمل، انطلاقا من أن وزيركم قد قدر عاليا نص هذه الاتفاقية، التي قمنا بصياغتها اعتمادا على نتائج التنسيق بين المؤسسات المعنية، نأمل بعد إجراء بعض التعديلات الإضافية، مع مراعاة رأي الجانب الإيراني، أن يتم الاتفاق عليها، سيكون من الممكن الوصول إلى عملية التوقيع بسرعة إلى حد ما وفي المستقبل القريب".

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قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة إلى طهران في 22 - 23 يونيو، حيث ناقش هناك الوضع حول الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك موضوع أوكرانيا وسوريا والعلاقات الثنائية.

ويشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور إيران في 19 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي