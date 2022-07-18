بيسكوف: إيران ستشهد مباحثات بشأن التسوية السورية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن عملية التسوية السورية ستكون في مركز الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران.

وسيجري ذلك في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.

وأضاف بيسكوف، في حديث لمحطة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم: "تعتبر عملية التسوية السورية بمشاركة روسيا وإيران وتركيا، صيغة مهمة للغاية، وأظهرت قابليتها للتطبيق".

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وشدد بيسكوف، على أن هذه الصيغة الثلاثية، هي الصيغة الدولية الوحيدة التي تساهم فعلا في التسوية السورية في الوقت الراهن.

ويشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور إيران في 19 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي