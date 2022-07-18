 
مباشر

بيسكوف: العقوبات ثمن تدفعه روسيا وإيران لقاء السيادة

أخبار العالم

بيسكوف: العقوبات ثمن تدفعه روسيا وإيران لقاء السيادة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tftl

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العقوبات هي الثمن الذي تدفعه روسيا وإيران مقابل سيادتهما.

وأضاف بيسكوف في حديث للتلفزيون الإيراني: "منذ عهد الاتحاد السوفيتي، تم فرض قيود مختلفة على بلدنا، والتي يقاس العدد الإجمالي منها على الأرجح بالآلاف، وهي قيود تمس مجالات مختلفة".

إقرأ المزيد
إيران ترد على تصريحات بايدن خلال قمة جدة
إيران ترد على تصريحات بايدن خلال قمة جدة

وتابع ممثل الكرملين القول: "ولكن ربما يكون هذا هو الثمن الذي تدفعه بلادنا وإيران مقابل التمسك باستقلالهما وسيادتهما".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا