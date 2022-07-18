بيسكوف: العقوبات ثمن تدفعه روسيا وإيران لقاء السيادة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العقوبات هي الثمن الذي تدفعه روسيا وإيران مقابل سيادتهما.

وأضاف بيسكوف في حديث للتلفزيون الإيراني: "منذ عهد الاتحاد السوفيتي، تم فرض قيود مختلفة على بلدنا، والتي يقاس العدد الإجمالي منها على الأرجح بالآلاف، وهي قيود تمس مجالات مختلفة".

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وتابع ممثل الكرملين القول: "ولكن ربما يكون هذا هو الثمن الذي تدفعه بلادنا وإيران مقابل التمسك باستقلالهما وسيادتهما".

المصدر: نوفوستي