قمة تشاورية لدول آسيا الوسطى الخمس هذا الأسبوع

أكدت الرئاسة القرغيزية أن رؤساء دول آسيا الوسطى الخمس سيعقدون لقاء تشاوريا في بلدة شولبون آنا الواقعة على شاطئ بحيرة إيسيك كول بشمال شرق قرغيزستان يومي 20 و21 يوليو الحالي.

وقال مرادبيك عظيمباكييف، رئيس قسم السياسة الخارجية في الرئاسة القيرغيزية اليوم الاثنين، إنه سيشارك في الاجتماع رؤساء كل من قرغيزستان صدر جباروف وكازاخستان قاسم جمارت توكايف وأوزبكستان شوقت ميرضيائيف وطاجيكستان إمام علي رحمون وتركمانستان سردار بيردي محمدوف.

وأوضح عظيمباكييف أن الزعماء "سيتبادلون وجهات النظر حول تعزيز التفاعل بين دول آسيا الوسطى في الاستجابة المشتركة للتحديات والتهديدات للأمن الإقليمي، كما سيبحثون آفاق توسيع التعاون من أجل ضمان النمو الاقتصادي المستدام".

وذكر المسؤول أن قضايا تعزيز التعاون الثقافي والإنساني مطروحة أيضا على جدول الأعمال.

وأضاف أنه من المقرر التوقيع على وثائق تهدف إلى "تعزيز الصداقة وحسن الجوار والتعاون" بين دول المنطقة.

المصدر: "سبوتنيك-قرغيزستان"