غانا.. تأكيد وفاة أول حالتين بفيروس "ماربورغ"

أكدت هيئة الصحة في غانا يوم الأحد وفاة شخصين ثبتت إصابتهما بفيروس ماربورغ، شديد العدوى والشبيه بإيبولا.

وكانت الحالة الأولى لشاب في السادسة والعشرين من عمره خضع للفحص في مستشفى في 26 يونيو وتوفي 27 يونيو.

أما الحالة الثانية فكانت لرجل في الـ 51 من عمره وكان قد توجه للمستشفى في 28 يونيو وتوفي في اليوم نفسه، وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن كلاهما سعى للعلاج في نفس المستشفى.

وجاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت في غانا إيجابية في العاشر من يوليو الجاري، لكن جرى التحقق من النتائج من مختبر في السنغال حتى يتم اعتبار الحالات مؤكدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

من جهتها، قالت هيئة الصحة في غانا في بيان إن "مزيدا من الفحوص في معهد باستور في دكار بالسنغال أكدت النتائج".

وأضافت أنها تعمل على الحد من أي خطر لانتشار الفيروس بإجراءات منها عزل جميع المخالطين الذين تم تحديدهم، مشيرة إلى أنه لم تظهر أي أعراض على أي منهم حتى الآن.

المصدر: وكالات