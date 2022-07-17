مخابرات الكونغو تعتقل صحفيا أمريكيا

أعلن مسؤول حكومي في الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، أن جهاز المخابرات اعتقل الصحفي الأمريكي ستافروس نيكولاس نياركوس، بشبهة تخابره مع جماعات مسلحة جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن منظمات مجتمع مدني محلية أن نياركوس اعتقل مع صحفي كونغولي في مدينة لوبومباشي جنوب شرق البلاد الأربعاء، وقد جرى نقلهما إلى العاصمة كينشاسا.

وأكد مسؤول حكومي كبير طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس أن وكالة المخابرات الكونغولية "آيه أن آر" تحتجز نياركوس في كينشاسا.

وقال المسؤول إن الصحفي (33 عاما) والذي يكتب لمجلتي "ذا نايشن" و"نيويوركر" الأمريكيتين أجرى اتصالات مع جماعات مسلحة بينها ميليشيا "باكاتا كاتانغا".

وأضاف أن الصحفي "قام بتحركات بدون إبلاغ السلطات بها مسبقا"، مشيرا إلى أن الحكومة "يجب أن تكون يقظة" بعد مقتل خبيرين من الأمم المتحدة عام 2017.

وكانت الأمم المتحدة قد استعانت بالخبيرين الأمريكي مايكل شارب والسويدية التشيلية زايدا كاتالان للتحقيق في أعمال عنف في منطقة كاساي بوسط جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم اختطافهما وقتلهما لاحقا.

وقال المسؤول الحكومي إن "لا مصلحة للسلطات الكونغولية بإبقاء صحفي أميركي" قيد الاحتجاز، مضيفا أنه قد يتم الإفراج عنه الثلاثاء.

وجاء نياركوس إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لكتابة تقارير بيئية واقتصادية وثقافية لصالح مجلة "ذا نيشن"، وفقا للاعتماد الرسمي للصحفي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مجلة "ذا نيشن" ولا من سفارة الولايات المتحدة في كينشاسا.

المصدر: أ ف ب