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تسجيل إصابتين بفيروس ماربورغ في غانا

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تسجيل إصابتين بفيروس ماربورغ في غانا
Gettyimages.ru ru XH4D
صورة تعبيرية
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أعلنت دائرة الخدمات الصحية الغانية تسجيل إصابتين بفيروس ماربورغ النادر الذي يسبب الحمى النزفية.

وأشارت دائرة الخدمات الصحية إلى أن الشخصين المصابين، و98 شخصا خالطوهم أخضعوا للحجر الصحي.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي عن حالتين يشتبه في إصابتهما بفيروس ماربورغ في غانا.

وقالت المنظمة إن معدلات الوفاة في الإصابة بفيروس ماربورغ تراوحت بين 24% و88% في موجات التفشي السابقة، موضحة أن النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات.

المصدر: نوفوستي

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