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وسائل إعلام: بريطانيا تواجه صعوبة في توفير مترجمين لتدريب الجيش الأوكراني

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وسائل إعلام: بريطانيا تواجه صعوبة في توفير مترجمين لتدريب الجيش الأوكراني
Globallookpress
القوات الأوكرانية
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن وزارة الدفاع تواجه صعوبات في توفير عدد كاف من المترجمين للعمل مع العسكريين الأوكرانيين، الذين وصلوا إلى البلاد للتدريب.

وأفاد موقع inews بأن الوزارة تعاني للعثور على عدد كاف من المترجمين للعمل مع الجيش الأوكراني الذين يتم تدريبهم من قبل الجيش البريطاني في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن إعلانا ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأن الدائرة تفتقر إلى المترجمين وستظل الحاجة إليهم مرتفعة حتى نهاية الصيف الجاري.

في وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون إطلاق عملية تدريب واسعة النطاق للقوات الأوكرانية مع القدرة على تدريب ما يصل إلى 10000 جندي كل أربعة أشهر.

المصدر: "نوفوستي" 

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