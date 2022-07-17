مقتل 4 وإصابة 2 في إطلاق نار خلال لعبة نرد في جنوب إفريقيا

أفادت صحيفة TimesLive المحلية نقلا عن الشرطة أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان في إطلاق نار خلال مباراة نرد في جنوب إفريقيا.

وبحسب الصحيفة، كانت مجموعة من الرجال تلعب النرد في زاوية شارع في ضواحي ليناسيا عندما هاجمهم مجهولون.

وقال المقدم بالشرطة الكولونيل مافيلو ماسوندو: "تم رسميا تأكيد مقتل أربعة أشخاص في مكان الحادث، وتم نقل شخصين آخرين مصابين بطلقات نارية إلى أقرب مرفق طبي". ويجري حاليا التحقيق في مجريات الحادث والبحث عن المشتبه بهم.

المصدر: نوفوستي