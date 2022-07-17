الدفاع الروسية: تدمير راجمة صواريخ HIMARS في دونباس ومستودع لصواريخ Harpoon بجنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها دمرت راجمة صواريخ أخرى من طراز HIMARS في دونباس، كما دمرت مستودعا لصواريخ مضادة للسفن من طراز Harpoon في أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إن القوات الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك، منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز HIMARS أمريكية الصنع.

وأضاف أن "صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا مستودعا لتخزين صواريخ Harpoon المضادة للسفن التي سلمتها دول الناتو لأوكرانيا".

يتبع..